Son dakika: Türkiye'nin 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum

Son dakika haberleri... 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

13 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 856 testte 14 bin 941 vaka, 834 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, toplam vefat sayısı 29 bin 356, toplam ağır hasta sayısı 1349, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 670 bin 273 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.