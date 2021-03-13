Son dakika: Yarın ekmek çıkmayacak! Flaş kısıtlama kararı

'HERKESİN KURALLARA UYMASI LAZIM'

Vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Gevrek, "Sağlıktan öte bir şey yok. Sektör bakımından da herkesin işleri düştü. 12 aydır kapalı olan iş yerleri var. O insanların giderleri var, geçindirecekleri bir aileleri var. Hayat bir yandan devam ediyor. Bu nedenle insanların geçinmesi lazım. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması ve kurallara uyması lazım. Biz kurallara uyarsak daha çabuk geçecek. Biz kurallara uymazsak yöneticiler yaptırımları daha fazla uygulayacak. Herkes ekmeğini cumartesi gününden alsın ve Pazar günü de kısıtlamaya uysun" diye konuştu.