‘Süt alamıyorum’ dedi içki masası kurdu

CHP'nin ekonomik kriz algısı oluşturmak için ürettiği yalanların ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Merkezi'nde önceki gün emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkartılan Yıldız Bacıoğlu, eşinden emekli maaşı aldığını belirterek "Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım" diye açıklama yapmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise bu konuşmayı sosyal medyadan paylaşmıştı. Birçok kişi de bu ifadelere inanmış ve paylaşmıştı. Ancak Bacıoğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığı bir fotoğraf karesi ile ortaya çıktı. Bacıoğlu'nun evinde kurduğu içki masasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Süt bile alamadığını öne süren Bacıoğlu'nun içki alabilecek parayı nasıl bulduğu kafalarda soru işareti oluştururken, çok sayıda kişi yapılan aldatmacaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Ağbaba'nın paylaşımı altında tepkilerini dile getirdi.İçki masasındaki fotoğrafları paylaşarak yorumlar yapanlardan biri olan Erdal Çelebi, Ağbaba'ya "Parayı aslan sütüne yatıracağına, torununa süt alaydı" diye tepki gösterdi. Mustafa Korkut ise, "Süt mü alamamış yazık. Kastettiği süt aslan sütü mü acaba? Ee, fotoğrafa göre onu da her akşam içiyormuş. Sorun ne?" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı Rabia Ayaz da "Yazık süt alamamış... Olsun yerine viskiydi, biraydı, fındık fıstık idare ediyorlar. Ajans şeyleri" diye tepki gösterdi.