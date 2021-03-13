Uzmanlardan restoranlar için rehavet uyarısı

(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal) Restoranların çoğunda yüzde 50 kapasite kuralı uygulanmıyor, göz ardı ediyor. Halbuki buna uymazlarsa vaka sayıları patlayacak ve 3 gün sonra yeniden kapanacaklar. Salgının başlangıcından beri zaten hep pik noktasının içerisindeyiz. 1. pikte vaka sayısı 5 bindeydi, 2. pikte 33 binlere kadar çıktı. Şu anda 14 bin vaka var ve bu sayı 1. piktekinin neredeyse 3 katı. Salgın bitmedi, devam ediyor.(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova) Kalabalık mekânlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle restoranlarda belirlenen tedbirlere uyulmadığında vaka sayılarının çok arttığını biliyoruz. Kafe ve restoranlarda kapı, pencerelerin belirli aralıklarla havalandırılması ya da hava sirkülasyonunun düzenli bir şekilde sağlanması bu riski azaltacaktır.(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal) Mekânın en fazla yarısı kadar müşteri alınmalı ve buna kararlılıkla uyulmalı. Masalarda mümkünse en fazla 2 kişi olmalı, 1.5 metre mesafe bırakılmalı ve kapalı yerde uzun saatler yerine kısıtlı süre kalınmalı. Daha önce bazı işletmeler bu kurallara uymamış ve vaka sayıları çok artmıştı.