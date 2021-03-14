Bakan Koca, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına mektup gönderdi

Mektubuna, "Meslektaşlarıma" diye başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de şehit olan tıbbiyelilerin vatan sevdasını. En zor koşullarda hizmete koşarken, hain örgütün alçakça saldırılarında şehit düşen sağlık çalışanlarımızın meslek aşkını. Şiddet mağduru şehitlerimiz Ersin Aslan'ın, Göksel Kalaycı'nın, Kamil Furtun'un, Ali Menekşe'nin ve şiddete maruz kalmış arkadaşlarımızın acısını, salgınla mücadelede yitirdiğimiz üç yüzü aşkın sağlıkçı arkadaşımızın özlemini, gösterdikleri tüm çabalara rağmen gözleri önünde sönen her bir hayatın hüznünü, elinde, terinde, emeğinde yeniden yeşeren hayatların verdiği huzuru ve varlıkların en şereflisi olan insana hakkıyla hizmet onurunu o kocaman yüreklerinde taşıyan değerli meslektaşlarım.

Size yazdığım bu mektuba yansıyan ifadeler, en kalbi şükran hislerimin yansımasıdır. İnsanın ruh dünyasının aynası kalbidir, tüm kaygılardan bağımsız olarak kalbimizin sesine kulak verdiğimizde duyacağımız çağrı hep iyiliktir, merhamettir. Bu güzel vatanda her ne yaşarsanız yaşayın, kalbinin sesine kulak verebilmeyi, hayatı kalbiyle okuyabilmeyi, insana kalbiyle bakabilmeyi bilen, bilmesi gereken bir mesleğin mensuplarısınız."

Sağlık çalışanlarının zor ve bir o kadar da kutsal bir göreve talip olduklarının altını çizen Koca, sağlık çalışanlarının ağrıya ilaç, yaraya merhem olmak, cerahata neşter vurmak zorunda olduklarını söyledi.