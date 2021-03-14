Bakan Soylu’nun anne acısı

İçişleriBakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu (75), tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sebebiyle dün 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi sosyal medyada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" ifadeleriyle duyurdu.Acı haberi alan Bakan Soylu, Bakırköy'de bulunan hastaneye geldi. Servet Soylu'nun cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Bakan Soylu'nun Bahçeşehir'deki evine götürüldü. Servet Soylu, koronavirüse yakalanmış ve üç ay önce hastalığı atlatmıştı. Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Diyarbakır anneleri de başsağlığı diledi.