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Başkan Erdoğan, 'nde incelemelerde bulundu

Başkan , 'daki 'ne geçerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 16:41 Son Güncelleme: 14.3.2021 16:48 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına, ardından da Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı.

Erdoğan, daha sonra Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'ne geçerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Erdoğan, kuleden İstanbul manzarasıyla fotoğraf da çektirdi.

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Başkan Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
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