Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Danıştay öğrenci andı için son kararını verdi

öğrenci andı için son kararını verdi

ANKARA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
Danıştay, ilköğretim okullarında öğrenci andının okunmasıyla ilgili kararını açıkladı. Buna göre artık okullarda öğrenci andı okunmayacak.
Türk Eğitim-Sen, 2013'te okullardaki bayrak törenlerinde okutulmasına son verilen öğrenci andının yeniden okutulması için dava açmıştı. Danıştay 8'inci dairesi de, 2018'deki kararıyla değişikliği iptal etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kararı temyiz ederken, andın yeniden okutulmayacağı açıklanmıştı.
MEB'in temyiz itirazını kabul eden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ilköğretim okullarında andın okunması yönündeki Danıştay 8. Daire kararını kaldırdı. Danıştay, bu kararla "Okullarda andımız okunmasın" dedi. Karar 4'e karşı 11 oyla verildi. Bu kararın ardından dosya, prosedür gereği yeniden Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilecek. Daire, Kurul'un kesin nitelikteki kararına uymak zorunda. Kurul MEB'in temyizini kabul edip, 8. Daire'nin kararını kaldırdığı için artık 'andımız' okutulmayacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Danıştay öğrenci andı için son kararını verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA