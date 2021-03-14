Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Devletimizin ilgisini hissetmek onur verici

Devletimizin ilgisini hissetmek onur verici

Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
Devletimizin ilgisini hissetmek onur verici
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yakalandığı Kovid- 19'u Türkiye'nin devreye girmesiyle değiştirilen hastanede gördüğü tedaviyle yenen Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı. Adra, şu ifadeleri kullandı: "... Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızla devletimiizin alakasını burada hissetmek bizim için onur verici.

Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı... Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, 'İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.'... Biz, sizlerin muvaffakiyeti için dua ediyoruz. Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'a emanet olunuz." ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Devletimizin ilgisini hissetmek onur verici
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA