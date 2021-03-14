Devletimizin ilgisini hissetmek onur verici

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yakalandığı Kovid- 19'u Türkiye'nin devreye girmesiyle değiştirilen hastanede gördüğü tedaviyle yenen Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı. Adra, şu ifadeleri kullandı: "... Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızla devletimiizin alakasını burada hissetmek bizim için onur verici.Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı... Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, 'İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.'... Biz, sizlerin muvaffakiyeti için dua ediyoruz. Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'a emanet olunuz." ANKARA