Son dakika: Gözler Kabine'de: Tedbirler yeniden ele alınacak... Hangi illerde renk kodu değişimi olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış var. Peki bu durum kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.
RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.
AŞI ÇALIŞMALARI
Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
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KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YARIN DEĞİŞECEK
Koronavirüs risk haritası yarın değişecek… Yeni kısıtlamalar gündemde mi?
Yarın Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantı sonrasında bazı önemli açıklamalarda bulunulacak.
'İlk 'normalleşme' sürecinde 28 il sarı, 14 il mavi ve 22'si turuncu ve 17 il de kırmızıydı, ancak bazu iller kırmızıya döndü. 9 İl kırmızı alarm veriyor.
6-12 arasındaki veriler açıklanacak. 26 ilde vakalar, yüz binin üzerinde seyrediyor. Özellikle de İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis, Artvin gibi iller alarm veriyor.