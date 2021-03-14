Son dakika: Gözler Kabine'de: Tedbirler yeniden ele alınacak... Hangi illerde renk kodu değişimi olacak?

Koronavirüs risk haritası yarın değişecek! Yeni kısıtlamalar gündemde mi? | Video

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YARIN DEĞİŞECEK

Koronavirüs risk haritası yarın değişecek… Yeni kısıtlamalar gündemde mi?



Yarın Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantı sonrasında bazı önemli açıklamalarda bulunulacak.



'İlk 'normalleşme' sürecinde 28 il sarı, 14 il mavi ve 22'si turuncu ve 17 il de kırmızıydı, ancak bazu iller kırmızıya döndü. 9 İl kırmızı alarm veriyor.

6-12 arasındaki veriler açıklanacak. 26 ilde vakalar, yüz binin üzerinde seyrediyor. Özellikle de İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis, Artvin gibi iller alarm veriyor.