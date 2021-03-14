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Son dakika: Gözler Kabine'de: Tedbirler yeniden ele alınacak... Hangi illerde renk kodu değişimi olacak?

Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı? Sokak kısıtlamaları geri gelecek mi? Koronavirüs risk haritası yarın değişecek. Hangi illerde renk değişimi olacak? ‘kırmızı’ya mı dönecek? Yeni kısıtlamalar gündemde mi? Bu soruların yanıtı Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda netleşecek.

Giriş Tarihi: 14.3.2021 21:18 Son Güncelleme: 14.3.2021 21:34 ABONE OL
Son dakika: Gözler Kabine'de: Tedbirler yeniden ele alınacak... Hangi illerde renk kodu değişimi olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış var. Peki bu durum kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.

RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Koronavirüs risk haritası yarın değişecek! Yeni kısıtlamalar gündemde mi? | Video

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YARIN DEĞİŞECEK

Koronavirüs risk haritası yarın değişecek… Yeni kısıtlamalar gündemde mi?

Yarın Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantı sonrasında bazı önemli açıklamalarda bulunulacak.

'İlk 'normalleşme' sürecinde 28 il sarı, 14 il mavi ve 22'si turuncu ve 17 il de kırmızıydı, ancak bazu iller kırmızıya döndü. 9 İl kırmızı alarm veriyor.
6-12 arasındaki veriler açıklanacak. 26 ilde vakalar, yüz binin üzerinde seyrediyor. Özellikle de İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis, Artvin gibi iller alarm veriyor.

Bu korona risk haritasına dikkatli bakın! Normalleşme sürecinde her şey değişebilir

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Son dakika: Gözler Kabine'de: Tedbirler yeniden ele alınacak... Hangi illerde renk kodu değişimi olacak?
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