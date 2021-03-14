Havanlı terör saldırısında bir çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi

Gaziantep Valiliği koordinasyonundaki Cerablus'un El Humran köyüne PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından yapıldığı belirtilen havan saldırısında bir çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi. Saldırıda bir kadın da yarakandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'un El Humran Köyü'ne saat:11:00 sıralarında, PKK/PYD/YPG Terör Örgütü mensuplarınca, Münbiç sınır hattı bölgesinden atılan 3 adet havan mermisi isabet etmesi sonucu, E.E. isimli bir çocuk ve A.A.M. isimli bir kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, A.A.S. isimli bir sivil kadın hafif yaralanmıştır. Yaralanan şahıs Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak yerel emniyet güçleri tarafından tahkikata başlanıldığı bildirildi.