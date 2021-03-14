Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi: Bugün başlıyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Hava durumu tahminleri için son değerlendirmeler belli oldu. Hafta sonu öncesi illere göre hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. Soğuyan havaların ardından Artvin kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz için ise zirai don uyarısı yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları;