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Nasıl götürdüyseniz öyle getirin

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
Nasıl götürdüyseniz öyle getirin
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 558. gündür devam ediyor. Van'dan 7 yıl önce 11 yaşındayken dağa kaçırılan kızları Zührete için kente gelen anne Cavreş ve baba Abdulselam ile ağabey Sinan Durak da oturma eylemine dahil oldu.
Anne Durak, Kürtçe yaptığı konuşmada, 7 yıldır kızına özlem duyduğunu, evladının acısını çektiğini söyledi. Evladının yolunu gözlediğini dile getiren Durak, "Kızımı HDP'den istiyorum. Onlar kızımı götürdü, onların dışında kim götürür? Yokluk içinde kızımı büyüttüm. Kızım için sonuna kadar buradan ayrılmayacağım. Kızım gel, devletine ulaş. Korkma, devletimiz güçlüdür. Kızım anne ve babam olarak acı çekiyoruz. Beni görüyorsan gel" ifadesini kullandı. "HDP'nin kapısına geldik, kızımızı istiyoruz" diyen baba Durak ise, küçük olduğu için evladının kandırılarak götürüldüğünü kaydetti.

TOBB VE TESK'TEN DESTEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, "83 milyon evlatlarınızın gelmesini bekliyor" diye konuştu.

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Nasıl götürdüyseniz öyle getirin
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