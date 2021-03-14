Nasıl götürdüyseniz öyle getirin

Çocuklarının dağa kaçırılmasındanHDP'yi sorumlu tutanDiyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dabaşlattığı oturma eylemi 558. gündürdevam ediyor. Van'dan 7 yıl önce11 yaşındayken dağa kaçırılan kızlarıZührete için kente gelen anne Cavreş vebaba Abdulselam ile ağabey Sinan Durakda oturma eylemine dahil oldu.Anne Durak, Kürtçe yaptığı konuşmada, 7 yıldır kızına özlem duyduğunu, evladının acısını çektiğini söyledi. Evladının yolunu gözlediğini dile getiren Durak, "Kızımı HDP'den istiyorum. Onlar kızımı götürdü, onların dışında kim götürür? Yokluk içinde kızımı büyüttüm. Kızım için sonuna kadar buradan ayrılmayacağım. Kızım gel, devletine ulaş. Korkma, devletimiz güçlüdür. Kızım anne ve babam olarak acı çekiyoruz. Beni görüyorsan gel" ifadesini kullandı. "HDP'nin kapısına geldik, kızımızı istiyoruz" diyen baba Durak ise, küçük olduğu için evladının kandırılarak götürüldüğünü kaydetti.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, "83 milyon evlatlarınızın gelmesini bekliyor" diye konuştu.