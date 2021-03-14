Son dakika: Alman medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal ifadeler

TÜRKİYE'YE ABD ÜZERİNDEN TEHDİT!

ABD'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de ABD'ye muhtaç olduğu vurgulanan yazıda Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde NATO ve ABD ittifaklarından ayrı kendi oyununu farklı/değişken ittifak ve güçlerle kurmaya çalışması eleştirilirken Türkiye'ye 'çözüm' olarak S-400'lerden vazgeçmesi, Yunanistan'la 'tehdit' politikasını bırakması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin bunları yapmadığı takdirde ise "ABD ve Avrupa'dan daha ciddi tepkilerin geleceği" şeklinde Türkiye'ye uyarıda bulunuldu.