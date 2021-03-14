Son dakika: Alman medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal ifadeler

Son dakika... Alman gazetesinden küstah yazı! Süddeutsche Zeitung'da Tomas Avenarius'ın kaleme aldığı yazı emperyalist Batı'nın Türkiye'ye bakışını özetler nitelikte. Türkiye'nin yerli ve milli duruşunun rahatsız ettiği gazetede Joe Biden'ın 2017'de Erdoğan'dan bedel ödemesi gereken bir otokrat olarak olarak bahsettiği yazıldı. Başkanlığa geçtikten sonra Erdoğan'ın hedeflerini bildiği için dikkatli davrandığı iddia edildi.
Yazıda Joe Biden'ın 2017'de Erdoğan'ı "bedel ödemesi gereken" bir "otokrat" olarak olarak bahsettiği ve Başkanlığa geçtikten sonra Erdoğan'ın hedeflerini bildiği için dikkatli davrandığı ifade edildi.
'TÜM ORTADOĞU'DA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR'
Biden'ın güç dengesinde Erdoğan'ın niyetini bildiği ifade edilen yazıda ABD ile Türkiye'nin çatışma noktaları ön plana çıkartılarak "Türkiye Ortadoğu'nun tamamında söz sahibi olmak istiyor" denildi.
Ayrıca "Türkiye, Suriye, Libya ve Irak'a müdahale ediyor. ABD ile müttefik SDG (Terör örgütü PKK/YPG) ile savaşıyor." denildi.
NE TRUMP NE AB S-400'E KARŞI ÇIKABİLDİ
Yazıda Rusya'dan satın alınan s-400'lerle ilgili Joe Biden yönetiminden medet umarcasına "Alınan Hava Savunma Sistemi konusunda ne Trump ne de Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye gerekli tepkiyi veremedi" denildi.
Alman medyasından Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözler | Video
TÜRKİYE OSMANLI MİRASINDAN FAYDALANIYOR
Zeitung, "Yumuşak güç" diye tanımlanan Ortadoğu'da rekorlar kıran "Türk dizileri ve ince siyasetle Türkiye'nin bölgede Osmanlı mirasını canlandırdığı" ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE'YE ABD ÜZERİNDEN TEHDİT!
ABD'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de ABD'ye muhtaç olduğu vurgulanan yazıda Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde NATO ve ABD ittifaklarından ayrı kendi oyununu farklı/değişken ittifak ve güçlerle kurmaya çalışması eleştirilirken Türkiye'ye 'çözüm' olarak S-400'lerden vazgeçmesi, Yunanistan'la 'tehdit' politikasını bırakması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin bunları yapmadığı takdirde ise "ABD ve Avrupa'dan daha ciddi tepkilerin geleceği" şeklinde Türkiye'ye uyarıda bulunuldu.