Son dakika | Meteoroloji hava durumu için uyardı: Bugün başlıyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Hava durumu tahminleri için son değerlendirmeler belli oldu. Hafta sonu öncesi illere göre hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. Soğuyan havaların ardından Artvin kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz için ise zirai don uyarısı yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları;
Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hava sıcaklığı 12 dereceyi aşacak. İşte, MGM 13-14 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu değerlendirmeleri.
SON DAKİKA "BUGÜN BAŞLIYOR, PAZARTESİ YAYILIYOR"
Bugün hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YÜKSELDİ AMA...
Bugün üç büyükşehirde sıcaklıklar yükseldi. İstanbul 15, Ankara 17, Bursa 18 derece. İzmir ve Antalya ise sağanak yağmurlu, sıcaklık 16-17 derece. Pazartesi beş büyük kentin tamamının yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; Trakya'nın iç kesimleri, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU UYARILARI
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA 4°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 20°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 18°C Az bulutlu ve açık
HATAY 4°C, 18°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA 1°C, 15°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR -4°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus , yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ARTVİN -4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
GÜMÜŞHANE -9°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 2°C, 12°CParçalı bulutlu
TRABZON 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Yapılan son dakika uyarılarına göre Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, 3°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
HAKKARİ -6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -18°C, 1°CParçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -9°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.