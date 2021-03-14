Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sağlık çalışanları için mektup yayımladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı Instagram'dan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları için mektup yayımladı.

Pekcan, mektubunda, insanlığın Kovid-19 salgınına karşı verdiği tarihi mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarının, kendilerini ve ailelerini ikinci plana atarak halkın sağlığı için en temel fedakarlığı gösterdiklerinin altını çizdi.

Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan tüm sağlıkçılara minnettar olduklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Sizler de gelecek nesillere dahi anlatılacak ve her zaman saygıyla anılacak bu mücadelenizle ne kadar onur ve gurur duysanız azdır. Bu vesileyle, halk sağlığı mücadelesinde hayatlarını kaybetmiş sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıraları her zaman yaşayacak ve saygıyla yad edilecektir. Yeryüzündeki en hayati ve onurlu mesleklerden birini yürüten siz değerli sağlık çalışanlarımıza tüm meslek hayatınız boyunca, nice başarılar ve esenlikler dilerim. Ülkemizde kutlanan bu anlamlı gün vesilesiyle, vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa sağlık dolu ve müreffeh bir gelecek temenni ederim."