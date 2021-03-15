15 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 15 Mart korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde vakası tespit edilen kovid-19 virüsüne ilişkin corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı detayları Sağlık Bakanlığı ile Bakan Koca Twitter hesabından paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile en güncel korona tablosu detaylarına erişmek isteyenler 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya yoğun olarak devam ediyor.

SON DAKİKA - 15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurulan 15 Mart korona tablosu verileri ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;