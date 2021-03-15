A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için geri sayım sona erdi. Yapılan son toplantıda alınan kararlarda, uygulanan tedbirlerin iki haftada bir güncelleneceği ve risk haritasına göre gevşetilecek ya sıkılaştırılacağı açıklanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunacak ve her toplantıda olduğu gibi açıklamalar A Haber canlı yayını ile takip edilecek. Kabin toplantısının sona ermesinin ardından bu başlık içerisinden Başkan Erdoğan açıklamasını A Haber canlı yayını ile izleyebilirsiniz.

15 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI A HABER CANLI YAYINI İLE AÇIKLANACAK

Kabine toplantısı için geri sayım bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan başkanlığında yapılacak toplantıda gündem kısıtlamalar ve normalleşme süreci.

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