A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için geri sayım sona erdi. Yapılan son toplantıda alınan kararlarda, uygulanan tedbirlerin iki haftada bir güncelleneceği ve risk haritasına göre gevşetilecek ya sıkılaştırılacağı açıklanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunacak ve her toplantıda olduğu gibi açıklamalar A Haber canlı yayını ile takip edilecek. Kabin toplantısının sona ermesinin ardından bu başlık içerisinden Başkan Erdoğan açıklamasını A Haber canlı yayını ile izleyebilirsiniz.
15 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI A HABER CANLI YAYINI İLE AÇIKLANACAK
Kabine toplantısı için geri sayım bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan başkanlığında yapılacak toplantıda gündem kısıtlamalar ve normalleşme süreci.
AHABER CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞKAN ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Yeni normalleşmenin detaylarının, 2 haftalık aradan sonra yeniden paylaşılacağı Kabine toplantısı 15 Mart Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler çerçevesinde "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olmak üzere kategorize edilen illerde geçtiğimiz iki hafta içerisinde değişimler oldu. Salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.
Sunulan bilgiler ışığında kabinede, "yerinde karar" ilkesi doğrultusunda hangi illerde kademeli normalleşmenin başlatılacağı belirlenecek. Özellikle, koronavirüs risk haritasında konumu değişen düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi, restoran ve kafelerin belli koşullarda açılmasına izin verilmesi bekleniyor.
.