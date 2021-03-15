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Haberler Gündem Haberleri A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

"Kabine toplantısı ne zaman?" sorusu, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısı en son iki hafta önce gerçekleştirilmiş ve koronavirüs risk haritasına göre 2 hafta bir tedbirlerin güncelleneceği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Toplantıya kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve ulusa sesleniş konuşması canlı yayını merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı açıklaması ile canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:24 ABONE OL
A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için geri sayım sona erdi. Yapılan son toplantıda alınan kararlarda, uygulanan tedbirlerin iki haftada bir güncelleneceği ve risk haritasına göre gevşetilecek ya sıkılaştırılacağı açıklanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı , açıklamalarda bulunacak ve her toplantıda olduğu gibi açıklamalar canlı yayını ile takip edilecek. Kabin toplantısının sona ermesinin ardından bu başlık içerisinden Başkan Erdoğan açıklamasını A Haber canlı yayını ile izleyebilirsiniz.

15 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI A HABER CANLI YAYINI İLE AÇIKLANACAK

Kabine toplantısı için geri sayım bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan başkanlığında yapılacak toplantıda gündem kısıtlamalar ve normalleşme süreci.

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A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

BAŞKAN ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Yeni normalleşmenin detaylarının, 2 haftalık aradan sonra yeniden paylaşılacağı Kabine toplantısı 15 Mart Pazartesi günü yapılacak. 'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler çerçevesinde "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olmak üzere kategorize edilen illerde geçtiğimiz iki hafta içerisinde değişimler oldu. Salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.

A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

Sunulan bilgiler ışığında kabinede, "yerinde karar" ilkesi doğrultusunda hangi illerde kademeli normalleşmenin başlatılacağı belirlenecek. Özellikle, koronavirüs risk haritasında konumu değişen düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi, restoran ve kafelerin belli koşullarda açılmasına izin verilmesi bekleniyor.

A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek

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A Haber canlı izle! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izlenebilecek
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