AK Parti’den Selçuk Belediyesi’ne tepki

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeye cevaben hazırladıkları "Love Erdoğan" pankartlarının belediye ekiplerince kaldırılmasına tepki gösterdi. FETÖ'cülere karşı hazırlanan bu görsellerin Selçuk Belediyesi tarafından kaldırıldığını aktaran Girbiyanoğlu, "Milletimizin üzerine bombalar yağdıran, 15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren ve ABD'de bunu küstahça sergilemeye devam eden FETÖ'cülere karşı mücadelemiz her platformda büyük kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.