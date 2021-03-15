AKM inşaatında sona doğru yaklaşıldı

Taksim'de yapımı devam eden ve yüzde 88 tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı nda yapılan çalışmalar günyüzüne çıkmaya başladı. Dış cam kaplaması tamamlanan AKM'nin belirlenen tarihte hizmete gireceği kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımında sona gelindi. Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının dış cam takım işiyle birlikte yüzde 88'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi. Bina dışı cam kaplama ve çatı işleri tamamlanan AKM'nin yüzde 88'i tamamlandı.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.