İçişleri Bakanlığı'nın 4 yıl önce başlattığı ikna projesiyle 2020'de 243, bu yıl ise 31 örgüt üyesi teslim oldu. Jandarma ekipleri ailesiyle irtibat kurduktan sonra teslim olan 23 yaşındaki D.N. kod adlı PKK'lı kadının ifadesine SABAH ulaştı. 2013'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına katılan ve o dönem 15 yaşında olan D.N., "Pikniğe gideceğiz" denilerek dağa kaçırıldı. 8 yıl sonra kaçarak devlete sığınan D.N. yaşadıklarını anlattı. İşte söyledikleri:Pikniğe gidecektik. Lice'nin Yolçatı Köyü mevkiinde silahlı iki kadın terörist bizi karşıladı. Ben piknik yapacağımızı beklerken kadın teröristleri görünce ağlayarak eve dönmek istediğimi söyledim. Araçtakiler, kadın teröristlere "Size vereceğimiz çocuk buydu" diyerek beni bırakıp oradan ayrıldı. Kadın teröristlere, "Annem bu ayrılığa dayanamaz, kahrolur, hastalanır" diye yalvarıyordum. Taş kesilmiş kalpleri beni duymadı. Bizi götürdükleri kampta masum canlar nasıl katledilir onun eğitimini veriyorlardı. "Yapayalnız, soğuk mağaralarda çocukluğum geçecek, bu mu Kürtlerin haklarını savunmak" dedim.İlk firar girişimim başarısız oldu. Yaralı olmama rağmen işkence yaptılar. Bir ay tutulduğum cezaevinde tedavim yapılmayarak günlerce aç susuz bırakıldım. Çıkınca 17 gün gece gündüz mevzi ve hendek kazdırdılar. Acımasızca çalıştırdılar. Tekrar kaçmaya karar verdim. Annemi aradım ve 'Anne, ben hata yaptım, beni kurtarın' dedim. Jandarma ile irtibat kurup özgürlüğüme, umutlarıma, çocukluk hayallerime, yeni bir hayata, daha da önemlisi anneme kaçtım. Örgütten kaçıp KDP güçlerine sığındım ve "Beni Türkiye'deki yetkililere teslim edin" dedim. Teslim oldum. Kürt meselesi diye bir şeyin olmadığını öğrendim. Örgütteki herkese sesleniyorum: Anneleriniz kollarını açmış sizi bekliyor.