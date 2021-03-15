‘Anneyim diyor ağlayan anneleri görmüyor’

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, bölgede bulunmasına rağmen kendilerini ziyaret etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.Annelerden Fatma Akkuş, "Kendisi de bir anne olduğu için, hem CHP'lilerin ziyareti sırasında hem de daha önce yaptığımız çağrılarda Meral Akşener'i her defasında davet ettik. Ancak dün bölgede olmasına rağmen gelmedi. Bizi ziyaret edebilirdi. Anneyim diyor, anneleri görmezden geliyor. Kendisinden sadece çocuklarımızın dönmesi için yardım isteyecektik" dedi. Mevlüde Üçdağ ise, "Hem anne, torun sahibi olması hem de kadın siyasetçi kimliğinden dolayı Meral Hanım'ı burada görmek isterdik. Ama onlar, HDP'nin peşinden gittiği için annelerin acılarına ortak olmuyorlar. 'HDP ne der' diye buraya gelemiyorlar. Yanı başımızdaki Mardin ve Şanlıurfa'ya gelen ve anneyim diyen Meral Akşener, anneleri görmezden geliyor" dedi. Salih Gökçe de "Meral Hanım, bölgeye gelip de, buradaki annelerin ve babaların acısına ortak olmuyorsa, anne olduğuna inanmıyorum. Anne yüreği olsaydı, sesimize ortak olurdu. Oy kaygısı nedeniyle HDP'den kopamadıkları için gelmeye korktu" diye konuştu.