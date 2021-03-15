Başkan Canpolat, sağlıkçılarla buluştu

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık yaptıklarını hatırlatan Başkan Canpolat, "koronavirüs döneminde canını hiçe sayarak gerek tedavi, gerekse klorojenik hekimlik anlamında yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Düzenlenen programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ve sağlık çalışanları katıldı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, pandemi nedeni ile geniş katılımlı bir program yapmadıklarını belirtti. Pandemi kuralları çerçevesinde toplandıklarının altını çizen Başkan Canpolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sizin gibi hem koronavirüs öncesi cefakar ve fedakarca çalışan bizlere hizmet veren, hemde koronavirüs döneminde canını hiçe sayarak gerek tedavi, gerekse klorojenik hekimlik anlamında yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Sizlerle bugün bir arada olmak hemhal olmak ve farklı bir hava teneffüs etme adına bugün buradayız. Bizler Haliliye Belediyesi olarak sizlerle birlikte ve sayın valimle birlikte hizmet kervanında elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Pandemi dolayısıyla belediye olarak çok çabuk değişip şekillendik. Bu sürece uyum sağladık. Sahada gerek dezenfeksiyon, maske ve hijyen olmak üzere üzerimize düşünleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu vesile ile 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum."

Şanlıurfa olarak en düşük risk kategorisinde kalmaya devam etmek için çalıştıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, "Sayın valimizin başlatmış olduğu dinamik denetim modeli ortaya çıktı. Bugünlerde tüm kamu kurum ve kuruşları ile birlikte bu devamlılık sürmektedir" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise şöyle konuştu:

"Pandemi süreci bir yıla aşkındır devam ediyor. Bu süreci en az hasar almak için tüm kamu kurum ve kuruşları ile birlikte çalıştık. Arkadaşlarımızın olağan üstü gayretlerine ve azmine şahitlik ettik."

Açıklamalarının ardından sağlık çalışanları ile sohbet eden Başkan Canpolat, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.