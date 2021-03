Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesi kitabına takdim yazısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın bu çaresiz ve tükenmişlik halinin aksine Türkiye olarak devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz. Çocuk, yaşlı, kadın ve erkek, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte en ufak tereddüt duymuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak modern zamanlarda insanoğlunun karşılaştığı en büyük kriz olan Kovid-19 salgınıyla ilgili son derece önemli bir sınav verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılını dolduran bu salgın sürecinin henüz tamamlanmadığını, milletin sabrı, özverisi ve inancı sayesinde önemli aşamalar katettiklerini bildirdi.

HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER ETTİK

Hastalık seyrinin en yüksek olduğu durumlarda Bilim Kurulunun aldığı birçok tavsiye kararını hükümet olarak uygun bulduklarını ve uyguladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Durumun ciddiyetini erken bir aşamada kavramamız ve bu yönde alınan önlemler sayesinde salgının Türkiye'ye girişini mümkün mertebe geciktirebildik. Bununla birlikte, salgının ülkemize gelişinden itibaren hemen her alanda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttük. Dünyanın birçok ülkesi maalesef salgından kırılırken biz hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızı salgına karşı korumak için her türlü imkanı seferber ettik.

Bu bağlamda, salgının büyük korku yarattığı ve ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğü günlerde yurt dışında yaşayan ve ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerini hiç ara vermeden gerçekleştirdik."

Makine ve cihazların birçoğunun da yerli olarak üretilmeye başlandığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, Kovid-19 tedavisinde özellikle yoğun bakım hastaları için hayati önem taşıyan solunum cihazında yerli üretimi gerçekleştirerek hem kendi vatandaşlarımıza hem de solunum cihazı ihtiyacı bulunan ülkelere desteğimizi gösterdik. Bu süreçte, 'Made in Türkiye' etiketli yaklaşık 4 bin ventilatör 20 ülkeye ihraç edildi. Kovid-19 ile mücadelenin olmazsa olmazı olan ve birçok ülkenin eksikliğini çektiği maske, siperlik, eldiven ve koruyucu tulum gibi malzemelerin üretimi için kamu ve özel sektörde olağanüstü gayret sarf ettik. Sağlık Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan askeri fabrikalara, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerinde yer alan gençlerimizden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullardaki öğrenciler ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki iş yurtlarında çalışan tutuklu ve hükümlülere kadar her vatandaşımız, her kurumumuz adeta bir seferberlik ruhu içerisinde bu malzemelerin üretimini gerçekleştirdi. Bu devasa üretim sürecini başararak sadece ülkemizdeki ihtiyacı karşılamadık, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine hayati derecede önemli olan bu hijyen malzemelerini ulaştırdık."

DÜNYAYA UZANAN YARDIM ELİ OLACAĞIZ

Türkiye olarak Mevlana'nın sözleriyle tüm dünyaya yardım malzemeleri gönderdiklerini ifade eden Erdoğan, bu doğrultuda Afrika'da 44, Avrupa'da 43, Asya'da 33, Amerika'da 22, Okyanusya'da da 15 ülke olmak üzere 157 ülkeye farklı ihtiyaçlara göre yardım yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Norveç, Filistin, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Belçika, Brezilya ve Küba gibi ülkelerin olduğu bu 157 ülkenin, hangi kıtadan, hangi dinden ya da gelişmiş-az gelişmiş ülke olduğuna bakmadan yardım ettik." ifadesini kullandı.

Türkiye Aşı Enstitüsü ve Klinik Araştırmalar Merkezinde yerli aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, "Şu anda Türkiye'de 16 yerli aşı projesini desteklemiş bulunuyoruz ve bunlardan 6 tanesinin faz çalışmasına başlandı. Son aşamasına geldiğimiz aşı çalışmaları neticelendiğinde tıpkı ventilatör ve tıbbi ekipman desteğimizde olduğu gibi bu noktada da dünyaya uzanan yardım eli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLETİMİZİN DEVLETİYLE EL ELE VERDİĞİ BU DÖNEM

Bu çerçevede bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde tüm vatandaşları kapsayan Sosyal Koruma Kalkanı'yla vatandaşlara doğrudan aktardıkları kaynağın toplam tutarının 1 Mart 2021 itibarıyla 53 milyar lirayı aştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kısa çalışma ödeneğinden işten çıkarmaların yasaklanmasına, nakdi ücret desteğinden işsizlik ödeneğine, normalleşme desteğinden telafi çalışması uygulamasına, hızla işe dönüş teşviklerinden istihdam desteklerine, sigorta prim ertelemesinden SGK borç yapılandırılmasına, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesinden iş göremezlik ödeneğinin Kovid-19 kapsamında da uygulanmasına, evsizlerin konaklatılması projesinden Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Milli Dayanışma Kampanyası'na kadar birçok teşvik, destek, hibe ve yardım uygulaması bu süreçte hayata geçirildi. VEFA Sosyal Destek Grupları ile Türkiye'nin dört bir yanındaki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması sağlandı.

Yaşlılarımızın kapılarına kadar hizmet götüren kamu personelimizin, emniyet birimlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının gösterdikleri dayanışma ruhu bizi biz yapan en büyük değerlerin başında geldi kuşkusuz."

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında eğitimin yüz yüze yapılmasına ara verdiklerini ve uzaktan eğitim modeline geçtiklerini anımsatan Erdoğan, dünya genelinde uzaktan eğitime geçen ülkelerin başında yer aldıklarını ifade etti.

Erdoğan, diğer ülkelere örnek olabilecek bir sistemi ilk günden uygulamaya koyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin ve ailelerinin sağlığı ön planda tutularak eğitim sürecini sürdürdük. Koronavirüsün yargı çalışanlarına ve vatandaşlara bulaşma riskini azaltmak amacıyla adalet hizmetlerinde gecikmeksizin köklü ve kararlı tedbirleri aldık. Kısa süreli ertelemeler ve birçok işlemin uzaktan yapılması için gerekli altyapıları sağladık." ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLERİ ARTIRDIK

Üretim ve ekonomik hayatın devamı, tedarik zincirinin ve sosyal hayatın kesintiye uğramaması amacıyla sanayi alanında da gerekli adımları attıklarına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörel destekler verdiğimiz gibi, değişen öncelikler temelinde yeni ihtiyaçların tedariki için yeni projelere yönelik teşvikleri de artırdık. 31 Mart 2020 tarihinde ilan ettiğimiz 'Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamında kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının 63 projesine 48 milyon lira destek verdik. Kovid-19 süreci ülkemizi etkilemeye başlamadan önce tarım ve gıda tedarikinde tüm hazırlıklarımızı ivedilikle yaptık. Gıda işletmelerinin ham madde tedarikinden, ürün teslimatlarına kadar her aşamada gerekli tedbirleri en üst seviyede aldık. Bu süreçte ilgili kuruluşlarımızca ürün stokları sürekli kontrol edildi, hijyen şartlarının sağlanmasına yönelik denetimler sıkılaştırıldı ve fiyat artışlarının olmaması için sıkı takip yapıldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret alanında gerekli tedbirlerin alınmasına büyük önem verdiklerini kaydederek, "Ticaret hayatının tüm aktörlerini ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını korumaya yönelik birçok düzenleme yaptık ve maddi destek sağladık. Dış ticaretimizin bu süreçten en az etkilenmesine yönelik birçok girişimi devlet olarak hayata geçirdik." bilgisini paylaştı.