CHP Kocaeli’nde atama kaosu

Yaklaşık 5 ay önce CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve ilçe yöneticileri ile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan anlaşmazlık, bazı istifalar ve sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar ile devam etmiş, son olarak CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Aşkın, CHP İl Başkanlığı tarafından görevden alınmıştı. Bugün Aşkın'ın yerine İl Gençlik kolları tarafından yapılan atama ile göreve getirildiği açıklanan Ali Sarı'ya'da kısa sürede tepkiler geldi. Yapılan atamaya İzmit İlçenin resmi sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunuldu. Hatta Ali Sarı isminde ısrar edilirse atamayı bile tanımayacakları ifade edildi.

DOĞRU VE İYİ NİYETLİ DEĞİL



Yapılan açıklamada: "Seçildiğimiz günden beri ilçe başkanı, yönetim kurulu ve belediye başkanı hakkında gerek sosyal medya hesaplarında gerekse sosyal yaşamı içerisinde parti hiyerarşisine uymayacak şekilde sürekli paylaşımlar ve açıklamalar yapan birinin ilçe yönetim kurulu başkanının ve yönetiminin fikri alınmadan atanmasını tanımamakla birlikte doğru ve iyi niyetli bulmuyoruz.Ali Sarı söylediklerinde, dünya görüşünde kendine göre haklılık payı görebilir, bunu da doğal ve saygıyla karşılarız. Ancak ne var ki bir kırgınlığın olduğunu da kimse göz ardı edemez. Parti içerisinde bu görevi layıkıyla yapacak daha birçok gencimiz var. 13 Nisan da 31 yaşına girecek Ali Sarı konusunda dayatmacı olmak ne kadar doğrudur, böyle bir karar ile mi gençler toparlanacak, gençler içerisinde toparlayıcı verimli bir çalışma yapılacağı planlanmaktadır.

İL GENÇLİK KURULU YANLIŞA İMZA ATTI



Gençler demokrasinin temsilcisi örneği olmak bunu yaşatmak istiyorlarsa eğer, seçilmiş ilçe başkanından sonra yine demokrasinin gereği sandık koyar ve yine seçilmiş bir başkan olmasını sağlarlar. O zaman buna kimsenin itirazı olmaz, tartışmalı bir ilçe başkanlığı süreci de yaşanmaz kimse incinmez kırılmaz. Tabi biz önce Ali Sarı'nın böyle bir görevi de kabul etmeyeceğini edemeyeceğini düşünürdük. İl kurulunun amacı gençliği toparlamak olmalı böylesi kararlarla dağıtmak değil. Ali Sarı'nın atamasının gençlik kurulunun kendi kişisel hesapları doğrultusunda, keyfi olarak yaptıkları tek taraflı bir atamadan ibarettir. Seçim olmadığı göz önüne alındığında yönetim ve başkanla uyum gerektiren atamaların yapılması gerekirken, olması gereken bu iken il gençlik kurulu büyük bir hataya, yanlışa imza atmıştır.

ATAMAYI TANIMAYACAĞIZ



Mesele Ali Sarı ile kişisel mesele de değildir. Ancak takdir edilmesi gerekir ki, mevcut ilçe başkanına, yönetim kuruluna, belediye başkanına karşı açık cephe alan, ağır eleştirilerde bulunan, tanımayıp yok sayan bir isimle uyumlu çalışmakta mümkün değildir, bu uyumsuzluktan da gelir geçer kişiler değil parti ve kentimizin geleceği zarar görecektir. Burada beklenilen amaç parti içi hizmet, parti içinde uyum içinde çalışmak ve bir sinerji yakalamaktır. Ancak il gençlik kurulu bu kriterleri göz ardı ederek, ilçe başkanın ilçe yönetim kurulunun isteğini, görüşünü yok sayarak bir atama yapmıştır. İl gençlik kolları emri vakilerle iş yapmaz. Kendi içinde özerk olduğunu söyleyebilir; ama her şey değildir. Bu özerlik durumunu partiye zarar verici işlemlere imza atarak ispatlamaya çalışırsa elbette ki parti içi çalışmada en üstün değer olan partinin çıkarlarını kollamakta bizim asli görevimizdir. Bu durumu gençliğin bir anlık heyecanına bağlıyoruz. Gençlik kollarının görevden alınmasının ardından bizimle sürekli irtibat halinde olan il gençlik kolları başkanından bir atama yapılması defaten rica edilmiştir. Kendisi tarafından da bizlere ilçe yönetim kurulunun uyumlu çalışabileceği üzerinde ortak karar alınan bir ismin atanacağı konusunda karşılıklı sözlerde verilmiştir. Ancak bugün gelinen noktada atanmasını uygun görmediğimiz Ali Sarı'nın bize rağmen inatla atanmasını da iyi niyetli göremeyiz. Ali Sarı da bu kadar tutum ve söylemlerinden sonra gerekli enerjisini veremeyecektir. Bu dönem Ali sarı kardeşimiz için doğru bir çalışma dönemi değildir. İl gençlik kuruluna şunu hatırlatır bu yanlıştan ivedilikle dönülmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Aksi halde söz konusu atama tarafımızca tanınmayacaktır."

CHP'YE OY FALAN YOK DİYEREK İSTİFA ETTİLER



Son olarak Ayrıca belirtmek isteriz;Geçen hafta istifa edenlerden biri de Ali Sarı'nın eşi Meltem Sarı ve kayınbiraderi Hamdullah Er'dir. Kendilerinin niçin istifa ettiği konusunda arandıklarında; "Fatma Kaplan Hürriyet'e güvenmiyoruz, ilçe örgütüne güvenmiyoruz ve bundan sonra CHP'ye oy falan yok." diyerek bu konu hakkında açıklama yapmışlardır. Bu atamanın ne kadar yanlış ve parti içinde yaralayıcı olacağı da somut ortadadır." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında CHP İl Geçlik Kolları ve Ali Sarı'nın alacağını kararlar merak ediliyor.