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“CHP’li İBB metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyor”

AK Parti İl Başkanı , İstanbul Sarıyer’deki otobüs durağında insan yığınların oluştuğunu gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Kabaktepe, İBB yönetimini “İstanbul’da sıradan bir gün! CHP'li İBB için daha da sıradan!  CHP'nin belediyecilik anlayışı tam olarak budur. Koskoca metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar. Bu basiretsiz yönetim anlayışını, bu beceriksizliği İstanbullular hak etmiyor!” diyerek eleştirdi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 15.3.2021 14:29 ABONE OL
“CHP’li İBB metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyor”

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan yoğunluk devam ederken, toplu taşıma araçlarında aksaklıklar da oluyor. Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını bazı saatlerde dakikalarca bekliyor, bu da İstanbulluların bazı bölgelerde tıklım tıklım yolculuklar yapılmasına neden oluyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Sarıyer'deki otobüs durağında vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklediği ve insan yığınların oluştuğunu gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

"İSTANBUL'DA SIRADAN BİR GÜN! CHP'Lİ İBB İÇİN DAHA DA SIRADAN!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medyadan otobüsleri bekleyen vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak İBB yönetimini eleştirdi. Kabaktepe, "İstanbul'da sıradan bir gün! CHP'li İBB için daha da sıradan! CHP'nin belediyecilik anlayışı tam olarak budur. Koskoca metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar. Bu basiretsiz yönetim anlayışını, bu beceriksizliği İstanbullular hak etmiyor!" ifadelerini kullandı.

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“CHP’li İBB metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyor”
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