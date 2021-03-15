Cumhur ittifakının kökünde ‘Memleket’ var

Kırıkkale'de yayınlanan İnternet site temsilcileri ile bir araya gelen MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Abalı, Cumhur ittifakı hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhur ittifakı hakkında MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Abalı şunları söyledi:

"Bu ittifak parti menfaatleri doğrultusunda kurulmuş bir ittifak değil. Bu ittifakın kökünde memleket var. Ülkenin geleceği var. Vatanın birliği var. İçerden ve dışarıdan ülkemizi yıkmaya parçalamaya çalışan düşmanlara karşı tek vücut olma hassasiyeti var. Her bir Türk vatandaşının kardeşçe, refah içinde yaşama arzusu var. Bu ittifak bir pazarlık, kadrolaşma amacı gütmeyen sadece ve sadece ülkeyi bize emanet eden çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakma arzusu olan bir ittifaktır." dedi.

TEHLİKE ANINDA TEK YÜREK OLURLAR

İttifak üyelerinin birbiri hakkında geçmişteki söylemleri hatırlatılan Abalı buna şu şekilde cevap verdi; "Bakın bir aile düşünün. Baba-evlat, abi- kardeş. Bu ailede bireyler zaman zaman kendi içlerinde tartışırlar, kavga ederler. Birbirlerine sert sözler söylerler ama dışarıdan bir tehlike geldiğini sezince o çatı altında tek yürek olurlar. Tüm kavgaları bir kenara bırakıp altında yaşadıkları yuvanın huzuru için birlik olurlar. Biz MHP olarak hiçbir değerimizi geri plana atmadık. Değerlerimizden taviz vermedik. Ülkenin geleceği için dışarıdan gelen tehlikeye karşı bir aile mensubu olarak bir olduk birlik olduk." dedi.

ESNAFIN NEFES ALMASI SAĞLANDI

Ülkenin zor günlerden geçtiğini, salgının da buna eklendiğini kaydeden Abalı, "Bu süreçte en fazla olumsuz etkilenen kesim esnaflarımız oldu. Ciddi bir sıkıntı içerisine girdiler. Hükumetimiz bu noktada normalleşme sürecini başlatarak esnafın nefes almasını sağladı. Yeterli mi değil ama sağlık ordumuzu, kendi sağlığımızı düşündüğümüzde biraz daha sabretmemiz gerektiğini düşünüyorum." şeklide konuştu.