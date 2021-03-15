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ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart 2021 bugün Kabine Toplantısı var mı?

En son 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Yeni haftanın ilk gününde bugün toplantı olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alırken, son toplantıda alınan kararlara göre her iki haftada bir normalleşme kararlarının yeniden düzenleneceği açıklanmıştı. Bu bakımdan; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı var mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 15.3.2021 08:12 Son Güncelleme: 15.3.2021 08:13 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart 2021 bugün Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Haftanın ilk gününde gözler kritik toplantı tarihine çevrilirken son toplantıda risk grubuna göre illerin listesi belli olmuş öte yandan normalleşme kararlarının her iki haftada bir düzenleneceği açıklanmıştı. Buna göre; bugün Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte alınan son kararlar ve bilgiler!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak 1 Mart tarihinde toplanan yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merakla bekleniyor. Son toplantıda değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacağı bildirilmişti. Bu bakımdan; Kabine Toplantısı'nın 15 Mart yani bugün yapılması bekleniyor…

1 MART'TA ALINAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

1 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan şunları söyledi;

Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır.

Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart 2021 bugün Kabine Toplantısı var mı?
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