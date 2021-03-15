Darbeci komutana verilen beraata savcı itiraz etti

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde albay rütbesiyle görev yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanlığı'na atanan Özkan Edip Akgülay'a Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararına duruşma savcısı itiraz etti. İtirazda, Akgülay'ın 2012-2015 yıllarında ankesörlü hatlarla örgütle irtibat kurduğu ve örgütün mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu öne sürüldü. Savcı, itirazında Akgülay'ın darbecilerin yayınladığı sıkıyönetim emri ve sıkıyönetim komutanlarının yer aldığı isim listesinin derhal tüm ana birlik ve komutanlarına iletilmesi için talimat verdiğine dikkat çekti. Dosya 16. Ceza Dairesi'ne gönderilecek.