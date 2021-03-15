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Duraklarda Kovid-19'a bile yer kalmadı! Kabaktepe'den eleştiri geldi

Kovid-19 pandemisiyle mücadelede elini kolunu bağlayan İBB tüm uyarılara rağmen toplu taşımada sefer artırımına gitmiyor. Otobüs bekleyen İstanbullular ise duraklarda iç içe bekliyor. AK Parti İl Başkanı İBB yönetimini eleştirdi.

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Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:29 ABONE OL
Duraklarda Kovid-19'a bile yer kalmadı! Kabaktepe'den eleştiri geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mega kentte toplu taşıma sefer saatlerini azalttı. Birçok hattı ise iptal etti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye rağmen toplu taşıma sefer sayılarını artırmayan İBB yönetiminin bu tavrı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından eleştirildi.

Metrobüs duraklarına ortaya çıkan yığılma sonrası Kabaktepe, "İstanbul'da sıradan bir gün! CHP'li İBB için daha da sıradan!
CHP'nin belediyecilik anlayışı tam olarak budur. Koskoca metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar. Bu basiretsiz yönetim anlayışını, bu beceriksizliği İstanbullular hak etmiyor" ifadeleri ile eleştirdi.

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Duraklarda Kovid-19'a bile yer kalmadı! Kabaktepe'den eleştiri geldi
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