Düşük riskli iller hangileri? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller listesi son durum 15 Mart

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan iller, Sağlık Bakanlığı'nın düşük riskli iller listesini oluşturuyor. Batı'da ise Uşak, düşük riskli iller arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller hangileri?

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 MART GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK DURUMU HARİTASI

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek Kabine'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs risk durumu haritasına göre birtakım tedbir ve gevşeme kararları alması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.