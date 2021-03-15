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hangileri? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller listesi son durum 15 Mart

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka durumlarına göre risk gruplarına ayrılan iller 15 günlük periyotlar ile güncelleniyor. Bilim Kurulu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantısında Türkiye güncellendi. Bugünkü Kabine Toplantısı’nda ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı haritasına göre düşük riskli iller hangileri? İşte düşük riskli iller listesi 15 Mart 2021…

Giriş Tarihi: 15.3.2021 16:17 Son Güncelleme: 15.3.2021 16:22 ABONE OL
Düşük riskli iller hangileri? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller listesi son durum 15 Mart

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan iller, Sağlık Bakanlığı'nın düşük riskli iller listesini oluşturuyor. Batı'da ise Uşak, düşük riskli iller arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller hangileri?

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 MART GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK DURUMU HARİTASI

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek Kabine'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs risk durumu haritasına göre birtakım tedbir ve gevşeme kararları alması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından koroanvirüs risk haritasına göre, haritada mavi renk ile gösterilip düşük riskli iller kategorisinde yer alan şehirler şu şekilde:

  • Uşak
  • Şanlıurfa
  • Diyarbakır
  • Bingöl
  • Mardin
  • Batman
  • Siirt
  • Bitlis
  • Muş
  • Şırnak
  • Hakkari
  • Van
  • Ağrı
  • Iğdır

1 MART'TA YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME BAŞLADI

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede 1 Mart'ta yeni bir döneme başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yeni Kontrollü Normalleşme' olarak duyurduğu dönemdeki kısıtlamaları kamuoyu ile paylaştı.

RENK KODU DÖNEMİ

Tüm Türkiye'nin kısıtlamaları aynı şekilde uygulamasına son verilen dönemde iller koronavirüs ile mücadeledeki başarısına göre sınıflandırıldı. Vaka sayısının düşük olduğu iller 'Mavi' renk kodu, orta olan iller, 'Sarı' renk kodu, yüksek olan iller 'Turuncu', çok yüksek olan iller ise, 'Kırmızı' olarak belirlendi. İller renk kodlarına göre kısıtlamalardan belli oranda muaf oldu.

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Düşük riskli iller hangileri? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller listesi son durum 15 Mart
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