FETÖ devlet eliyle çözülüyor! Savcılık 12 kişi üzerinden 337 örgütçüyü deşifre etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık alınan itirafçı ifadelerinde isimleri geçen asker şahıslarla ilgilenen sivil imamlara ve askeri okullara sözde öğrenci hazırlayan yapılanmaya yönelik operasyon başlatılmıştı.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri askerlerle ilgilenen ve sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım örgüt mensubu ile örgüt içerisinde görev alan ve örgütün kripto yazışma programı Bylock kullandığı tespit edilen toplamda 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak iki ayrı soruşturma dosyası üzerinden İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

SAVCILIK ÖRGÜTÜ DEŞİFRE ETTİ

Savcılık şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasını deşifre etmesi için itirafçı olmalarını istedi ancak şüpheliler ilk etapta örgütü anlatmaya yanaşmadı. Savcılığın ve emniyetin yoğun çabasının ardından gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si itirafçı olarak örgütle ilgili bilgileri anlatmaya karar verdi.

337 KİŞİ ÖRGÜTLE BAĞLANTILI ÇIKTI

İtirafçı olan şüpheliler örgüt yapılanmasının içerisinde bulunan ve örgütün TSK ve Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan 337 kişiyi deşifre etti. Savcılık alınan beyanların ardından 337 kişi ile ilgili soruşturma başlattı.