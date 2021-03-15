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'ın kuzeyinde 'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'ın kuzeyindeki 'ta arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü 'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 15:33 ABONE OL
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda kahraman komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve barınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme bulundu.

Arama-tarama faaliyetlerinde, 40 milimetre çapında 64 bomba atar mühimmatı, RPG-7 roketatar mühimmatı, AT-5 güdümlü tanksavar silahı (kullanılmış), AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 gündüz görüş el dürbünü, 15 çift kar ayakkabısı, metal detektörü, toplam 5 jeneratör, 2 bidon mazot ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi...
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