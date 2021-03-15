İstanbul’da yeni dönem: HES kodu zorunlu hale geldi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi. Getirilen yeni uygulama başta müşteriler ve işletme sahileri olmak üzere İstanbullular'dan olumlu tepki aldı.

İKİ TARAF DA GÜVENDE HİSSEDECEK



Fatih'te berberlik yapan 42 yaşındaki Sedat Amrağ "Getirilen uygulama ile yeni sorumluluklarımız oldu. İçeriye giren her müşterinin HES kodu taramasını yapacağız. Bu şekilde hem kendimiz güvende hissedeceğiz hem de müşteriler. Traş ederken bir yandan da kod taramak zor olacak ama bize ne denirse yapıyoruz. Tekrar normale dönmek için hep beraber çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLARI DA VAR"



Fatih'te kahvehane işletmeciliği yapan Mehmet Işık (55) ise yeni uygulumanın beraberinde bazı zorluklar da getirdiğini ifade etti. Işık "Toplum sağlığı için elimizden geleni yapacağız. Bugün ilk günümüzdü. Bazı vatandaşlarımız HES kodlarını bulmakta zorluk çekiyor. Özellikle de yaşlı müşterilerimizin HES kodlarını hatırlamakta zorluk çekiyor" diye konuştu.