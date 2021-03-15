İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 yeni vaka tespit edildi

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 bin 15 koronavirüs testi yapıldığı ve 15 bin 267 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 238 bin 394'e ulaştığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 102 BİN 449'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 354 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 102 bin 449'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 15 bin 807 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 530 bin 357'ye gerilediğini belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısı ise 75 kişi artarak 3 bin 157'ye ulaştı.



42 MİLYON KİŞİ KARANTİNADA

İtalya'da yaklaşık 42 milyon kişinin karantina altına alınacağı 2 haftalık süreç başladı. Ülkede 10 bölgede zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Lombardiya, Lazio, Veneto, Puglia, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise bölgeleri ve Trento kentinde kırmızı bölge uygulaması 6 Nisan'a kadar geçerli olacak. Sardunya Adası hariç ülkenin geri kalanında turuncu bölge uygulaması geçerli olacak. Turuncu bölgede yaşayanlar, bulundukları kent sınırlarında kalmak koşuluyla 05.00 22.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.