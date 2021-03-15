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Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı , koronavirüs aşısının ikinci dozunu da yaptırdı. Kılıçdaroğlu, aşı olması ile ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:35 ABONE OL
Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, aile hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
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