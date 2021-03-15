Kızılay Başkanı'ndan Suriye açıklaması: Uluslararası toplum Suriye halkını yüzüstü bıraktı

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'nin güneyindeki Daraa kentinde ilk demokratik protestoların patlak vermesinin üzerinden geçen on yılı değerlendirdi. Kınık açıklamalarında; "Suriye'nin güneyindeki Daraa kentinde ilk demokratik protestoların patlak vermesinin üzerinden on yıl geçti. Yıllar geçtikçe, Suriye'deki uzun süreli çatışma, Suriye rejiminin düşüşünden çok, Suriye'nin topyekün düşüşü haline geldi. Bu acı gerçeğin bir kanıtı, Suriye'deki insani trajedinin endişe verici istatistikleridir." ifadelerini kullandı.
Dr. Kınık açıklamalarına şu şekilde devam etti
Çatışma nedeniyle yüz binlerce Suriyeli öldürüldü veya yaralandı. 5.6 milyon Suriyeli, canını kurtarma umuduyla komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı. Ek olarak, 6,2 milyon Suriyeli ülke içinde yerlerinden edildi ve her gün yaşamlarını tehdit eden ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Bu sayıları perspektife koymak, sığınmacı ve ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin, iç savaş öncesi toplam ülke nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını oluşturduğunu gösteriyor.
BİR İNSANIN HAYATI BİR SAYI İLE İFADE EDİLEMEZ VEYA TASVİR EDİLEMEZ
Bugün, 11 milyondan fazla Suriyeli hala insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayının çokluğu, sadece insani çözümlerin uygulanmasının yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu rakamlar krizin boyutunu gösterse de, yine de sahadaki gerçekleri ölçmek için yeterli değil.
Bir insanın hayatı bir sayı ile ifade edilemez veya tasvir edilemez…
Suriye'de on yıl sonra, uluslararası toplum, doğduğu topraklardan ayrılmak zorunda bırakılan milyonlarca insan için bu insanlık trajedisiyle ilgili siyasete son vermek zorunda. Ancak biz sessiz kalmaya ve kayıpları, yaralıları ve yerlerinden edilmiş nüfusu saymaya devam ediyoruz. Hepimiz, hikayesi uluslararası kamuoyunu şoka sokan ama bir anda unutulan, denizde boğulan, küçük bedeni kıyıya vuran çocuk Alan Kurdi'yi hatırlıyoruz.
Dahası, Suriye hükümetinin 2013 yılında 1000'den fazla kişiyi öldüren kimyasal silah saldırılarını kaçımız hatırlıyoruz. O zamanlar uluslararası toplum, Suriye halkını koruma sorumluluğunu üstlenemedi. Uluslararası toplum, bir kez daha başarısızlığını gösterdi ve Suriye'deki yangını engellemedi.
Tüm binaların yüzde 70-80'inin yıkıldığı ve şehrin harabeye döndüğü Suriye'nin, savaşın harap ettiği Rakka kentinde yaşanan trajediyi kaçımız hatırlıyor? Rakka'da yaşayanların birçoğu sakat kaldı ve memleketlerine dönemedile. Geri dönemeyenler sınırlı geçim olanakları, barınma, tıbbi bakım ve güvenli gıdaya ulaşamama, yoksulluk ve sefalet gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya.
Şimdi kaçımız, Halep'teki ayrım gözetmeyen bombalamaların binlerce sivili öldürdüğü, binlercesini yaraladığı, hastaneleri ve okulları hedef aldığı trajediyi hatırlıyoruz. Uluslararası toplum ara sıra ateşkes ve yardım anlaşmalarını destekledi, ancak bunlar büyük ölçüde etkisiz kaldı ve kan dökülmeye devam ediyor.
Kaçımız milyonların ülke içinde yerinden edildiğinin ve ülke dışına göç etmeye zorlandığının bilincindeyiz? Binlerce çocuk yoksulluk içinde doğup büyüdü veya güvenli bir yer için anavatanlarını terk etmeye zorlandı. Anavatanlarını hiç görmemiş, başka ülkelerde doğan Suriyeli çocuklar var. Hayatlarını, şu anda dünya çapındaki salgınla daha da kötüleşen şartlarda devam ettirmeye çalışıyorlar.
Aslında, bazılarımız sorumluluk almanın ağırlığını çok iyi biliyor ve bunu çatışmanın başlangıcından beri yapıyoruz. Burada Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün milyonların kurtulmasını sağlayan Suriyeli sığınmacılara yönelik açık kapı politikaları nedeniyle takdir edilmesi gerekiyor. Suriye'nin komşusu bu üç ülke 5 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyor. Suriye'den gelen göçmen akınının ön saflarında yer alan bazı ülkeler, insani değerleri göz önünde bulundurarak, siyasi hedeflerin ötesinde onlara sağlık, eğitim ve pek çok farklı alanda insani hizmetler sağlayarak iyilik hallerini sürdürmeye çalıştı.
DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKE DE SESSİZ KALDI
Bununla birlikte, dünyadaki birçok ülke de sessiz kaldı veya bu göç durumunu, korku ve yanlış bilgiler yoluyla politik amaçlarını pekiştirmek için kullandı. Bu tür sıralamalar küresel ahlaki duruşun altını oydu ve odak noktalarını göçmenleri ve sığınmacıları sınırlarından mümkün olduğunca uzakta tutmak olarak gösterdi. Sonuç olarak, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenlerin hayatlarını kaybettiklerini görmeye devam ediyoruz. Bu, uluslararası toplumun sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler bulamadığı için dünyanın devam etmesine izin verdiği üzücü bir trajedidir.
Tablo şu anda umutsuz görünüyor ve çoğumuz tünelin sonunda ışık olmadığını düşünüyoruz. Yine de, son on yıldaki tüm çabalarımızı görmezden gelmemek ve değişim için her zaman umut olduğunu unutmamak önemli.
ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE HALKINI YÜZÜSTÜ BIRAKTI
On yıl sonra mevcut duruma bakıldığında, uluslararası toplumun Suriye halkını yüzüstü bıraktığı inkar edilemez. Siyasi çıkarlar için pek çok fırsat kaçırıldı veya feda edildi. Ancak, Suriye çatışmasının 10. yılını anarken, insan ıstırabını başarılı bir şekilde ortadan kaldırmak, onurlu ve sürdürülebilir çözümler bulmak için kolektif ve koordineli duruşumuzu göstermek için başka bir fırsatımız olduğunu hatırlamak önemli.
Daha iyi bir çaba göstermenin ilk fırsatı olarak, bu ay düzenlenecek olan, Suriye'nin ve bölgenin geleceğini desteklemek için Suriye Konferansı önümüzde duruyor. Konferans, tüm ilgili ve büyük aktörlerin mevcut durumu etkili bir şekilde ele almak için bir araya gelme, sürdürülebilir bir siyasi çözüm için devam eden çabalara sürekli destek sunma, Suriye ve sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkeler için gerekli kaynakları seferber etme ve takip etme, derinleştirme fırsatı sağlıyor. Sivil toplumla diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek. İnsanların sesini dinlemeye başlamak ve adanmışlık göstermek için somut adımlar atmak için bu göze çarpan fırsatı değerlendirmeliyiz.
On yıl sonra, insani yardım temsilcileri olarak 10 yıllık paradigmada bir değişiklik çağrısında bulunuyoruz; Öldürülen ve harap olanların sayısını saymak yerine, insani ilkelere ve temellere dayalı somut adımlar atmanın zamanı geldi. Hepimizin empati kurma, insan onurunu ve savunmasız insanların haklarını savunma zamanıdır. Bunlar tüm insanlığın ortak görevidir. Bu, hiçbir zaman siyasi pazarlıkların bir parçası değildir ve olmamalıdır. Suriye'deki çatışmanın 10. yılında, bir öncekine benzer bir 10 yılı daha yaşamamak için, gerekli adımları hızla ve kararlılıkla atmamız gerekiyor.