Kızılay Başkanı'ndan Suriye açıklaması: Uluslararası toplum Suriye halkını yüzüstü bıraktı

Tüm binaların yüzde 70-80'inin yıkıldığı ve şehrin harabeye döndüğü Suriye'nin, savaşın harap ettiği Rakka kentinde yaşanan trajediyi kaçımız hatırlıyor? Rakka'da yaşayanların birçoğu sakat kaldı ve memleketlerine dönemedile. Geri dönemeyenler sınırlı geçim olanakları, barınma, tıbbi bakım ve güvenli gıdaya ulaşamama, yoksulluk ve sefalet gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Şimdi kaçımız, Halep'teki ayrım gözetmeyen bombalamaların binlerce sivili öldürdüğü, binlercesini yaraladığı, hastaneleri ve okulları hedef aldığı trajediyi hatırlıyoruz. Uluslararası toplum ara sıra ateşkes ve yardım anlaşmalarını destekledi, ancak bunlar büyük ölçüde etkisiz kaldı ve kan dökülmeye devam ediyor.

Kaçımız milyonların ülke içinde yerinden edildiğinin ve ülke dışına göç etmeye zorlandığının bilincindeyiz? Binlerce çocuk yoksulluk içinde doğup büyüdü veya güvenli bir yer için anavatanlarını terk etmeye zorlandı. Anavatanlarını hiç görmemiş, başka ülkelerde doğan Suriyeli çocuklar var. Hayatlarını, şu anda dünya çapındaki salgınla daha da kötüleşen şartlarda devam ettirmeye çalışıyorlar.

Aslında, bazılarımız sorumluluk almanın ağırlığını çok iyi biliyor ve bunu çatışmanın başlangıcından beri yapıyoruz. Burada Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün milyonların kurtulmasını sağlayan Suriyeli sığınmacılara yönelik açık kapı politikaları nedeniyle takdir edilmesi gerekiyor. Suriye'nin komşusu bu üç ülke 5 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyor. Suriye'den gelen göçmen akınının ön saflarında yer alan bazı ülkeler, insani değerleri göz önünde bulundurarak, siyasi hedeflerin ötesinde onlara sağlık, eğitim ve pek çok farklı alanda insani hizmetler sağlayarak iyilik hallerini sürdürmeye çalıştı.

DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKE DE SESSİZ KALDI

Bununla birlikte, dünyadaki birçok ülke de sessiz kaldı veya bu göç durumunu, korku ve yanlış bilgiler yoluyla politik amaçlarını pekiştirmek için kullandı. Bu tür sıralamalar küresel ahlaki duruşun altını oydu ve odak noktalarını göçmenleri ve sığınmacıları sınırlarından mümkün olduğunca uzakta tutmak olarak gösterdi. Sonuç olarak, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenlerin hayatlarını kaybettiklerini görmeye devam ediyoruz. Bu, uluslararası toplumun sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler bulamadığı için dünyanın devam etmesine izin verdiği üzücü bir trajedidir.

Tablo şu anda umutsuz görünüyor ve çoğumuz tünelin sonunda ışık olmadığını düşünüyoruz. Yine de, son on yıldaki tüm çabalarımızı görmezden gelmemek ve değişim için her zaman umut olduğunu unutmamak önemli.

ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE HALKINI YÜZÜSTÜ BIRAKTI

On yıl sonra mevcut duruma bakıldığında, uluslararası toplumun Suriye halkını yüzüstü bıraktığı inkar edilemez. Siyasi çıkarlar için pek çok fırsat kaçırıldı veya feda edildi. Ancak, Suriye çatışmasının 10. yılını anarken, insan ıstırabını başarılı bir şekilde ortadan kaldırmak, onurlu ve sürdürülebilir çözümler bulmak için kolektif ve koordineli duruşumuzu göstermek için başka bir fırsatımız olduğunu hatırlamak önemli.

Daha iyi bir çaba göstermenin ilk fırsatı olarak, bu ay düzenlenecek olan, Suriye'nin ve bölgenin geleceğini desteklemek için Suriye Konferansı önümüzde duruyor. Konferans, tüm ilgili ve büyük aktörlerin mevcut durumu etkili bir şekilde ele almak için bir araya gelme, sürdürülebilir bir siyasi çözüm için devam eden çabalara sürekli destek sunma, Suriye ve sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkeler için gerekli kaynakları seferber etme ve takip etme, derinleştirme fırsatı sağlıyor. Sivil toplumla diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek. İnsanların sesini dinlemeye başlamak ve adanmışlık göstermek için somut adımlar atmak için bu göze çarpan fırsatı değerlendirmeliyiz.

On yıl sonra, insani yardım temsilcileri olarak 10 yıllık paradigmada bir değişiklik çağrısında bulunuyoruz; Öldürülen ve harap olanların sayısını saymak yerine, insani ilkelere ve temellere dayalı somut adımlar atmanın zamanı geldi. Hepimizin empati kurma, insan onurunu ve savunmasız insanların haklarını savunma zamanıdır. Bunlar tüm insanlığın ortak görevidir. Bu, hiçbir zaman siyasi pazarlıkların bir parçası değildir ve olmamalıdır. Suriye'deki çatışmanın 10. yılında, bir öncekine benzer bir 10 yılı daha yaşamamak için, gerekli adımları hızla ve kararlılıkla atmamız gerekiyor.