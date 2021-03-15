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'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü

'nın Sarıgöl ilçesinde D.U. (38), evde tartıştığı arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabanca ile başından vurarak öldürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 21:17 Son Güncelleme: 15.3.2021 21:18 ABONE OL
Manisa'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Sarıgöl ilçesinde D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabanca ile başından vurdu. Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

D.U.'nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi'nin başından vurularak öldüğü tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Manisa'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü
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