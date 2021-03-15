Menemen’de 3 CHP’li meclis üyesi istifa etti

CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen CHP'li Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından tutuklanmasının ardından başkanlık koltuğuna oturan AK Partili Aydın Pehlivan'a kredi yetkisi için onay veren 3 Meclis üyesi CHP'den istifa etti.

Menemen'de Başkanvekili Aydın Pehlivan'ın 65 milyonluk kredi yetkisi için onay verdikten sonra CHP tarafından disipline gönderilen Hasan Ünal, Yiğit Özge ve Ali Aydın yazılı açıklama yaptı. Meclis üyeleri açıklamalarında, "Bırakın ayak oyunlarını, bırakın kirli pazarlıkları, bırakın sonraki hesaplarınızı, bırakın işinize geldiği gibi davranmayı. Hayatımızın en önemli parçası olan Cumhuriyet Halk partisi üyeliğimizi, bugünden itibaren askıya alıp istifa ediyoruz" dedi.





Menemen Belediyesi'nin 1 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındıktan sonra tutuklandı. İzmir'de CHP'nin 4 dönemdir yönettiği Menemen Belediyesi'nde tutuklanan Serdar Aksoy'dan boşalan başkanlık koltuğunun yeni sahibi çekilen kura ile AK Partili Aydın Pehlivan oldu. Pehlivan'ın 65 milyon lira kredi yetkisi için CHP grubunun karşı çıkmasına rağmen meclis üyeleri Hasan Ünal, Ali Aydın ve Rasim Yiğit Özge olumlu oy kullandı. CHP'li üç ismin grup kararına rağmen krediye "evet" oyu kullanması CHP'de tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP İzmir il yönetimi harekete geçerek Ünal, Aydın ve Özge disipline gönderildi. CHP'li meclis üyesi ortak karar alarak partilerinden istifa etti.





BAŞKA ALTERNATİF BIRAKILMADI

Meclis üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Menemen Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Menemen Belediyesi emekçilerinin ve Menemenli esnaflarımızın alacaklarına istinaden, Başkanvekiline verilecek borçlanma yetkisine kabul oyu vermemiz ve grup kararına uymadığımız gerekçesiyle bizi disipline sevk etti. Sayın Genel Başkanımızın uyguladığı parti politikasından habersiz, hala 'daha küçük olsun benim olsun' zihniyetinden sıyrılamamış, şu anlık yetkili olan kişilere yönelik, istifa açıklamamızdır. Biliniz ki; bizden bağımsız olan gelişmeler karşısında, bize başka alternatif bırakılmamıştır" denildi.





İŞÇİNİN ALIN TERİNİ ÖDEMEK İÇİN BORÇLANMA TALEBİ OLDU



Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aylarca maaş alamayıp, evlilik yüzüklerini satma noktasına gelen, çarşıda pazarda boynu bükük dolaşan, bakkal-marketlerin bile veresiye vermekten imtina ettiği, kirasını ödeyemeyip evinden çıkarılan, aile düzeni bozulan, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, yüzlerine bakamayan işçinin emekçinin, alın terini ödemek için istenen borçlanma talebine, onay vermek midir disiplin suçu. Biz Menemen'in meclis üyeleriyiz. Yani her biri birbirinden değerli olan yurttaşların oylarıyla seçilmiş, onların hak ve menfaatlerini korumakla mükellef ve Menemenliler'in lehine olan her kararda da ellerimizi korkusuzca, hesapsızca kaldırmakla sorumluyuz. Bu sorumluluklarımızı, bugünden sonra da hesapsızca, korkusuzca yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi bizi, seçime sayılı günler kala partiye üye olup gelecek hesapları yapanlar mı, yargılayacak? Şimdi bizi, Parti hiyerarşisine uymayıp, il ve ilçe başkanından habersiz, kapalı kapılar ardında meclis üyeleriyle özel görüşmeler yapıp, makam dağıtanlar mı yargılayacak? Şimdi bizi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Menemen için hayati önem taşıyan başkanlık seçiminin yapılacağı ilk meclis toplantısına, tenezzül edip gelmeyen, hatta vekilini bile göndermeyenler mi yargılayacak? Şimdi biz, İzmir'de ve Menemen'de, partinin güya akil adamları sayılan, fakat kapalı kapılar ardında kirli ve bir o kadar pis pazarlıklar yapıp, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi davrananlar mı yargılayacak?"