SABAH yazdı, Soyer çark etti

SABAH Gazetesi'nin Türkiye gündemine taşıdığı Enver Aysever'e adrese teslim ihale skandalı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geri adım attırdı. Haberin duyulmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi önce yazılı bir açıklama yaparak pandemi nedeniyle yaşam boyu eğitim projesinin kapsamının daraltıldığını ve Aysever'e ödenecek paranın 90 bin liraya indirildiğini açıkladı. Fakat Büyükşehir Belediyesinin bu açıklaması da yeterli gelmeyince bu sefer Tunç Soyer çark etmek zorunda kaldı. İhalenin iptal edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Soyer; ""Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi."

GÜNLÜK 13 BİN 250 LİRA

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşam boyu eğitim projesi atölye etkinlikleri kapsamında okuma yazma ve yazarlık atölyesi hizmeti alımı için ihaleye çıktı. İhaleyi 238 bin 500 lira bedelle Giresun merkezli Aripsas firması kazandı. İhalenin şartnamesinde ihaleyi kazanacak firmanın Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Enven Aysever'le protokol imzalama şartı getirilmesi kafa karıştırdı. İhale kapsamında Aysever'e günlük 13 bin 250 lira para ödenecek olması tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.

SABAH DUYURDU

Sabah Gazetesi'nin haberi Türkiye'nin gündemine taşımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya üzerinden yaşananlara isyan eden vatandaşlar büyükşehir belediyesini ağır bir dille eleştirdi. Tepkilerin giderek artması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak pandemi nedeniyle projenin kapsamının daraltıldığını Aysever7e ödenecek para miktarının da 90 bin liraya çekildiğini açıkladı. Fakat Büyükşehir Belediyesinin bu açıklaması da tepkilerin önüne geçmesine yetmedi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer gelen tepkiler karşısında bir açıklama yaparak ihalenin iptal edilmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

GERİ ADIM ATTI

Soyer gazetecilere yaptığı açıklamada; "Gazeteci Yazar Enver Aysever'le Yaşam Boyu Eğitim başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi. Soyer'in gelen tepkiler üzerine geri adım atması kamuoyunda Soyer çark etti yorumlarına neden oldu.