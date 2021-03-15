Sapanca’da dinamik denetim yapıldı

Dinamik denetim süreci ile yapılan denetleme faaliyetlerinin amacına değinen Kaymakam Bayar, "Dinamik denetim süreciyle vakalarımızın normalleşme sürecinde artmasını önlemek ve en kısa sürede mavi renge dönmektir. Denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymamız gerekmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Dinamik denetlemeyi inceledikten sonra konuşan Başkan Özen ise normalleşme sürecinde kuralların kesinlikle unutulmaması gerektiğini anımsattı. Özen, "Normalleşme dönemimizle birlikte kaymakamımız ile birlikte ilçe esnafımıza ziyaretler yapıyoruz. Bir, bizlerin yapacağı kamu kuruluşları, kamu görevlilerinin yapacağı denetimler var" dedi.

İşyerlerinin mutlaka pandemi kurallarına uyması gerektiğini anımsatan Başkan Özen, "Esnafımız maske, mesafe, hijyene dikkat ederek bu süreci en huzurlu şekilde ve kısa sürede tamamen atlatmasını istiyoruz. Herkes kurallara uyduğunda inşallah rakamlarımız yükselmek bir tarafa tam tersi düşüşe geçecek. Vatandaşlarımızın yapılan denetimlerde kurallara uyduğunu gördük. Hassasiyet gösteren tüm kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.