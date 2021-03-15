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'te PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

'te düzenlenen Eren-6 Şehit J.Asb.Çvş. Celal Özcan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. S

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:33 ABONE OL
Siirt'te PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz ve planlı istihbarı çalışmalar sonucu Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât timleri ve Güvenlik Korucuları tarafından, Çobansuyu Köyü kırsalı Kapı Tepe bölgesinde, Eren-6 Şehit J.Asb.Çvş. Celal Özcab (2021-77) operasyonu düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü PKK'nın kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar tespit edildi. Arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 7 Adet basma düzenekli 250 gram yarımşar kalıp C3 ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 Adet plastik bidon içerisinde 15 Kg. C3, 6'lı 9 volt pil bloğu ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunarak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü imha edildi.

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Siirt'te PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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