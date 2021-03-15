HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI GÜNCELLENDİ! İŞTE İL İL SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 - 12 Mart 2021 yeni risk haritasını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.
Bugün koronavirüs risk haritası yenilendi. İstanbul'da yükseliş gözlemlenirken Samsun en yüksek riskli il oldu.
HAFTALIK VAKA SAYISI EN YÜKSEK OLAN İLLER
Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84, Ordu: 248,62, Kilis: 255,62 Balıkesir: 257,60
HAFTALIK VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER
Siirt: 2,11, Şırnak: 4,46, Hakkari: 7,84, Şanlıurfa: 15,41, Mardin: 17,32, Uşak: 19,22
Son dakika: Bakan Koca duyurdu... Haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte il il son durum | Video