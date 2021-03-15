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Son dakika: Bakan Koca duyurdu... Haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte il il son durum

Son dakika haberi... Bakanı illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. İşte il il son durum

Giriş Tarihi: 16.3.2021 00:38 Son Güncelleme: 16.3.2021 01:05 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca duyurdu... Haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte il il son durum

HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI GÜNCELLENDİ! İŞTE İL İL SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 - 12 Mart 2021 yeni risk haritasını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.

Bugün koronavirüs risk haritası yenilendi. İstanbul'da yükseliş gözlemlenirken Samsun en yüksek riskli il oldu.

HAFTALIK VAKA SAYISI EN YÜKSEK OLAN İLLER

Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84, Ordu: 248,62, Kilis: 255,62 Balıkesir: 257,60

HAFTALIK VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Siirt: 2,11, Şırnak: 4,46, Hakkari: 7,84, Şanlıurfa: 15,41, Mardin: 17,32, Uşak: 19,22

Son dakika: Bakan Koca duyurdu... Haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte il il son durum | Video

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Son dakika: Bakan Koca duyurdu... Haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte il il son durum
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