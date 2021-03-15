Son dakika! Çok yüksek riskli ilçede ev ziyaretleri yasaklandı!

Türkiye Külliye'de Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'na kilitlendi. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yavsiyeleri doğrultusunda bir sunum yapacak, illerin bu haftaki renkleri ve risk durumunu Kabine'ye aktaracak. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları ve risk haritasını açıklayacak. Toplantı öncesi Edirne'den dikkat çeken bir haber geldi. Buna göre; İpsala ilçesinde bulaşıun ana sebebi olduğu tespit edilen ev ziyaretleri yasaklandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde, bulaşın önlenmesi amacıyla ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede vaka sayısının varyant virüsün de etkisiyle artış gösterdiği belirtildi.
EV ZİYARETLERİ YASAKLANDI
"Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretlerinin geçici olarak yasaklandığı bildirildi.
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Vaka yayılım hızının önüne topyekun mücadeleyle geçilebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Kendimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve toplumun sağlığı için daha duyarlı olalım. Tüm kurallara uyarak en kısa sürede normalleşelim. Çaba ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız."