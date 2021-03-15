Son dakika! Çok yüksek riskli ilçede ev ziyaretleri yasaklandı!

Türkiye Külliye'de Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'na kilitlendi. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yavsiyeleri doğrultusunda bir sunum yapacak, illerin bu haftaki renkleri ve risk durumunu Kabine'ye aktaracak. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları ve risk haritasını açıklayacak. Toplantı öncesi Edirne'den dikkat çeken bir haber geldi. Buna göre; İpsala ilçesinde bulaşıun ana sebebi olduğu tespit edilen ev ziyaretleri yasaklandı.