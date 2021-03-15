SON DAKİKA HABERİ - 15 Mart koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 15 Mart korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri

Küresel çapta pandemi oluşturan ve 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de etkilerini gösteren kovid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı Sağlık Bakanlığı Resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulmaya devam ediyor. En güncel korona tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA - 15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurulan 15 Mart korona tablosu verileri ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;