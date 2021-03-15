Jandarma mahrem yapılanma operasyonunda 12 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu ile FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen 44 şüpheli hakkında 2 Mart'ta gözaltı kararı verilmişti. Ankara merkezli 26 ilde yapılan operasyon sonucu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

12 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 firari şüphelinin bulunduğu dosyada gözaltına alınan 27 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara adliyesine getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren 12 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, örgüte dair bildiklerini anlattı. Örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis eden ve itirafçı olan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheliden 1'i tutuklanırken 14 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.