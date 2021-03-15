Son dakika: Kabine Toplantısı öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge...

MAVİ VE SARI RENK KODUNA SAHİP İLLER

Mavi: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

Sarı: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

TURUNCU VE KIRMIZI İLLER GÖZETİM ALTINDA

Yüksek risk ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise kısıtlamalar oldukça az olarak esnetildi. Önlemlerin sürdüğü illerde vaka sayılarının azaltılması için il hıfzıssıhha kurulu ek kararlar alabilecek. Turuncu illerde 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile kafe, restoran, lokanta, kıraathane vb. işletmeler açık olacak. Kırmızı illerde ise bu işletmeler bir süre daha kapalı kalacak. Nikahlar turuncu renk koduna sahip illerde 50 kişi ile 1 saat şeklinde yapılabilecek. Çok yüksek riskli illerde de aynı formül geçerli olacak. Öte yandan hafta içi 21.00 - 05.00 arası uygulanan yasak yine geçerli olacak. Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırılırken, pazar günü sokak kısıtlaması bu illerde sürecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek. Okul öncesi, ilkokullar, 8.ve 12 sınıflar yüksek ve çok yüksek riskli illerde açık olacak.