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Son dakika: 'ta terör örgütüne darbe! RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi

Son dakika bilgisine göre Irak'ın kuzeyi 'ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. MSB açıklamasında "Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk’ta icra ettiği arama-tarama faaliyetlerinde; 64 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı (kullanılmış) ile çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 14:37 Son Güncelleme: 15.3.2021 14:42 ABONE OL
Son dakika: Kuzey Irak'ta terör örgütüne darbe! RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettiği arama-tarama faaliyetlerinde; 64 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı (kullanılmış) ile çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi" denildi.

MSB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri sığınak ve barınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirdi.

Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda;

-64 adet 40 mm bomba atar mühimmatı

-1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı

-1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı (kullanılmış)

-1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü

-2 adet 7x50 gündüz görüş el dürbünü

-15 çift kar hediği (kar ayakkabısı)

-1 adet metal detektörü

-4 adet 7.5 KW jeneratör

-1 adet 300 W portatif jeneratör

-2 adet jelikan mazot ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Son dakika: Kuzey Irak'ta terör örgütüne darbe! RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi
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