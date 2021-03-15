Son dakika: PKK'ya çok ağır darbe! Sözde Tugay Komutanı Türkiye'ye getirildi...

EYLEMLER ÖNLENDİ

Şeh Guyi kod İbrahim Babat'ın verdiği bilgiler çerçevesinde MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla birlikte Suriye'deki Barış Pınarı Harekat Alanı çerçevesinde yaptığı çalışmalarda eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan örgüte ait çok sayıda EYP, mayın, elektrikli fünye vb. ele geçirdi. Şeh Guyi kod İbrahim Babat'ın sorgusu neticesinde ayrıca örgütün, Suriye-Türkiye sınır hattında yer alan TSK'ya ait karakol ve üslerine yönelik eylem planları da deşifre edildi. Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan Şeh Guyi kod İbrahim Babat'ın Kuzey Irak Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta görev yaptıktan sonra 2017'de Suriye alanına geçerek sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

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