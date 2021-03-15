Son dakika: Türkiye'den dev adım! Silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı!

ABD'den yapılan ithalattaki değişim dikkati çekti. Türkiye'nin bu alanda ABD'den yaptığı ithalat 2016-2020 döneminde, 2011-2015'e göre yüzde 81 azaldı. Türkiye bu dönemde ABD'den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi.

"BU BİR EKOSİSTEM BAŞARISIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı değerlendirmede, "Bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir görev verdi. Bağımsızlığımızın en önemli sac ayaklarından birinin savunma sanayindeki bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayan bir hedef. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla sağlanabilmesiydi." diye konuştu.